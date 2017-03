Charleroi: la terrible vengeance informatique du cocu

E. Mathieu

Quand il a appris que son épouse l’avait trompé avec un collègue de travail, son sang n’a fait qu’un tour. Plutôt que de casser la gueule de son rival, ce geek a piraté son mail et l’a inscrit sur des sites gay et pédopornographiques. Il a aussi commandé à sa place des gadgets sexuels. La victime, qui subit encore maintenant les conséquences de ce piratage informatique, lui réclame 20.000 € de dommages et intérêts.