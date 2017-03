La folie au H&M de Charleroi: voici pourquoi la police a dû intervenir avec des gardes de sécurité

« La sécurité est notre première préoccupation », affirme Marianne Nerinckx, porte-parole de H&M Belgium, « nous sommes habitués aux mouvements de foule lorsque nous organisons nos « designers events ». C’est une priorité pour nous de garantir la sécurité de nos clients et de faire en sorte que leur moment de shopping soit agréable. »

Un moment de shopping qui a tourné au vinaigre ce samedi après-midi à la rue de la Montagne à Charleroi. La foule, présente en masse pour pouvoir profiter de la liquidation du magasin, a réussi à détériorer une porte. La police de Charleroi est arrivée en renfort des gardes de sécurité. Cinq combis en tout pour remettre de l’ordre dans la cohue.

Pourtant, comme l’indique H&M, la technique est bien rodée. « Lorsqu’il y a trop de gens à l’intérieur du magasin, nous fermons celui-ci pour laisser le temps aux personnes présentes de terminer leur shopping. » La foule peut ainsi rentrer par vagues et profiter des réductions. « Ici, à Charleroi, il y a peut-être eu trop de monde à l’extérieur, mais la porte n’a pas été cassée, elle est juste sortie de sa charnière », ajoute Marianne Nerinckx, « nous avons alors décidé de fermer le magasin et de réparer cela. Ça a rapidement été réglé et le magasin de Charleroi a pu rouvrir dans la journée. » Et le shopping a pu continuer. « Avec les mesures de sécurité que nous avions prises. Tout était bien préparé. Un incident peut toujours se produire mais le problème a été réglé le jour même. La nouvelle solution, c’est peut-être de tenir la foule à distance des portes. Pour le reste, on garde la même procédure en cas de trop-plein. »

Reste maintenant aux amateurs de bonnes affaires de prendre leur mal en patience. Le shopping doit rester un bon moment.