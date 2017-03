Ferme des Castors à Aiseau-Presles: agrément renouvelé pour l'éducation à la Nature et aux Forêts

Le Ministre René Collin Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, vient de renouveler pour 3 ans, l’agrément des Castors en tant qu’organisme agréé d'éducation à la Nature et aux Forêts, avec l'intervention financière de la Région Wallonne, pour les activités de formation et de sensibilisation au patrimoine Wallon.

Depuis plus de 37 ans, les Castors développent de nombreuses activités Nature pour le grand public, les enfants, les écoliers et leur instituteur, les familles, les professionnels (animateur ou guide nature), les associations et autres mouvements de jeunesses.

Les activités menées touchent, de façon transversale, de secteurs aussi divers que : la nature et l’environnement, bien entendu, mais aussi, l’agriculture, la santé, la biodiversité, le climat, les déchets, la mobilité douce, l’énergie, etc… Avec ce déploiement d’activités liées à la nature et à l’environnement, les Castors viennent de déposer un dossier de reconnaissance en tant qu’association régionale environnementale. Régionale parce que, les castors couvrent une zone à cheval sur les deux provinces Hainaut et Namur avec notamment les entités de Châtelet, Gerpinnes, Fleurus, Aiseau-Presles, mais aussi Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Fosses-la-Ville’, etc…

Régionale aussi, parce que les castors, avec leur centre nature de Hockai-Francorchamps implanté à la lisière du plateau des Hautes-Fagnes et leur implantation à Bouillon en bordure de la Semois couvrent une bonne partie de la Région Wallonne.

Pour en savoir plus sur le centre régional « Nature et Environnement » les Castors, www.reseau.castor.be – e-mail : info@castor.be - Tél : 071/76.03.22