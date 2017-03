Alain Juppé le confirme: "François Fillon est dans une impasse (...) mais je ne serai pas candidat" à l'élection présidentielle française

Alain Juppé, poussé par une partie du parti Les Républicains (LR) à prendre la place de François Fillon comme candidat à l’élection présidentielle, a annoncé lundi qu’il ne briguera pas un quinquennat à l’Elysée. «Je n’ai pas l’intention de m’engager dans des tractations partisanes, ni marchandage de postes. Je ne suis donc pas en mesure de réaliser le nécessaire rassemblement autour d’un projet fédérateur», a-t-il déclaré depuis la mairie de Bordeaux.

M. Juppé coupe ainsi court aux rumeurs qui faisaient de lui le candidat putatif de la droite et du centre en remplacement de François Fillon, actuellement vivement contesté en raison des soupçons d’emplois fictifs qui pèsent sur sa famille.

Le maire de Bordeaux a fustigé «le gâchis» dont s’est rendu coupable, selon lui, le parti Les Républicains. «Au lendemain de notre primaire dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon avait un boulevard devant lui», a-t-il fait valoir, avant de dénoncer «l’obstination» de M. Fillon et ses propos relatifs à un «prétendu complot et une volonté d’assassinat politique» qui ont conduit cette campagne «dans une impasse» confirme l’ancien candidat à la primaire de la droite, âgé de 71 ans.

Alain Juppé a conclu son intervention en indiquant qu’il se tenait à disposition pour dialoguer avec François Fillon et Nicolas Sarkozy, comme ce dernier en a publiquement fait la demande lundi matin.

«Pour moi, il est trop tard. Mais pas pour la France. Il n'est jamais trop tard pour la France, même si notre pays est malade», affirme encore Alain Juppé. «Je n’ai pas l’intention de m’engager dans des tractations partisane ni marchandage de postes».