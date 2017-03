Lobbes: un bus TEC perd son mazout sur plusieurs kilomètres

Le service Incendie de la zone Hainaut-Est a été alerté peu avant 8 heures. Le bus du TEC a commencé à perdre son mazout à hauteur de la clinique de Lobbes. Le conducteur ne s’en est pas aperçu tout de suite et a assuré son service jusque Thuin ville basse et ville haute. La Protection civile a été alertée et doit prendre les opérations de nettoyage en charge.