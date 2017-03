Mauvaise nouvelle pour la prochaine semaine: une rentrée entre nuages et averses voire avec "des averses à caractère hivernal"

Lundi, le temps sera variable et assez frais avec un vent modéré d’ouest à sud-ouest virant au nord-ouest, indiquent les prévisions de l’IRM. Les Maxima atteindront 4 à 9 degrés. De nouvelles averses sont attendues la nuit prochaine et demain mardi.

La nébulosité sera variable à abondante lundi avec quelques averses, surtout sur le nord et l’est du pays. Quelques flocons pourront être observés ce matin sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les températures atteindront 4 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 9 degrés en Flandre. Le vent d’ouest à sud-ouest basculera au nord-ouest l’après-midi. Il sera modéré, parfois assez fort le long du littoral.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera variable avec toujours quelques averses par endroits, éventuellement hivernales sur les hauteurs de l’Ardenne. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 6 degrés le long du littoral. Le vent d’ouest à nord-ouest restera modéré, parfois assez fort en bord de mer.

Mardi, les champs nuageux seront d’abord nombreux et porteurs de quelques averses. Sur les hauteurs, elles prendront d’ailleurs un caractère hivernal en début de journée. Ensuite, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest avec davantage d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés en Ardenne et entre 7 et 9 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur nord-ouest.