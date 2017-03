Atteint d'un projectile à la tête lors des attentats de Bruxelles, à Zaventem, Jimmy est toujours hospitalisé un an après!

Le 22 mars 2016, la Belgique bascule dans l’horreur. A 7h58, deux bombes actionnées par des kamikazes explosent dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem, l’une près de l’accueil de Brussels Airlines et l’autre près d’American Airlines où de nombreux passagers s’enregistraient. A 9h11, une troisième explosion frappe le métro, dans la station Maelbeek. Le bilan est dramatique : 32 tués et 340 blessés.

Des milliers de militaires sont mobilisés pour sécuriser les rues tandis que la police lance une vaste enquête pour identifier les auteurs et les commanditaires. Près d’un an plus tard, nous rendons hommage aux victimes à travers une série spéciale d’articles. Nous avons rencontré Jimmy Montenegro, un Bruxellois de 39 ans qui n’a toujours pas quitté l’hôpital depuis ce jour maudit. Un éclat l’a atteint à la tête.

Nous retrouvons Jimmy Montenegro, au centre de traumatologie et de réadaptation de l’hôpital Brugmann, à Laeken. A son chevet, sa femme, Ely, nous attend. Elle est resplendissante, souriante. Lui, robuste, taillé dans le roc, est figé sur son lit d’hôpital, le regard fixe et surtout, le crâne complètement défoncé. Pas de bandages, pas de blessure apparente, mais le sommet de la tête enfoncé sur la droite. Je lui serre la main. Il me regarde avec ses grands yeux noirs, sans aucune expression sur le visage.