Visas: + 34% de demandes en 2016 !

La Belgique est une destination prisée en Chine. En 2016, près d’une demande de visa sur cinq a été déposée dans ce pays, loin de l’Inde (notre infographie). L’année dernière, les Affaires étrangères belges ont enregistré un total de 258.456 demandes de visa. C’est moins que 2015 (275.035), mais plus qu’en 2014 (253.239). Cette baisse est peut-être due au léger recul des demandes de visas touristiques. Après avoir connu un pic en 2015 avec 80.688 dossiers, nous sommes retombés à 75.735. À titre de comparaison, nous étions à 59.256 en 2014 et à 66.747 en 2013.

Le tourisme est de loin la première raison pour demander un visa. Viennent ensuite les visites familiales (37.501 demandes en 2016), les voyages à but commercial (26.232) et les séjours professionnels (25.671). Moins fréquents : les invitations à titre privé (11.964), les conférences/colloques (8.511), les stages et formation (7.841) et les études (8.169).

Évolution significative: le nombre de demandes pour regroupement familial a enregistré une forte progression (+34 %). En 2013, il y avait eu 6.712 dossiers introduits pour 7.114 en 2014, 8.648 en 2015 et 11.591 en 2016, soit un total de 34.065 demandes en quatre ans. Pour rappel, le regroupement familial peut être sollicité par le conjoint étranger d’un Belge, d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant en Belgique. Les enfants sont également concernés ainsi que les parents, les ascendants et les membres de la famille éloignée. Les conditions varient toutefois selon le degré de parenté.