Notre rédaction en deuil ce dimanche soir: la plume de Chris, le "monsieur Anderlecht" depuis 2000, s'est envolée

Notre collègue et ami Christophe Van Impe est parti sans crier gare, à l’âge de 38 ans. Il était le « Monsieur Anderlecht » de Sudpresse depuis 2000. Et du Soir quand, en 2016, « Rossel Sport » a vu le jour.

Ce dimanche 5 mars 2017, les fondations de la rédaction de Sudpresse ont volé en éclats. Mille morceaux de tristesse étalés sans retenue au sein d’un journal avec qui il a toujours entretenu une relation d’amour-travail qui transpirait la générosité et la bienveillance.

Christophe Van Impe, journaliste sportif, « insider » Anderlecht (qui lui a rendu hommage sur son site internet) et spécialiste des Diables rouges depuis 2000, année de son entrée dans le service, a définitivement rangé sa plume. A 38 ans, un âge qui lui autorisait pourtant bien d’autres aventures extraordinaires, bien d’autres rencontres exceptionnelles.

Injuste, bien trop injuste

Affaibli depuis de nombreuses semaines, Chris s’est montré courageux et valeureux jusqu’au bout, luttant avec conviction pour une guérison, guidée par la passion, dont personne ne doutait dans son entourage.

Son dévouement était total, ses heures de travail incalculables. Au cours de ses déambulations professionnelles, il a écrit son récit et fait vivre une information sans cesse bousculée par sa curiosité.

Surtout, il a réalisé son rêve cet été en suivant les péripéties des Diables rouges à l’Euro 2016, en France. Le 13 juin, jour de l’entrée en lice des Belges contre l’Italie, à Lyon, c’est avec un bonheur incommensurable et poignant qu’il s’est confié à nous, quelques heures après le match : « J’avais promis à mon papa, qui rêvait d’être journaliste sportif, que je serais présent à un grand tournoi. Voilà, j’y suis… »

Cet événement historique, il l’a traversé en laissant place à la bonté tapie au plus profond de son âme. Accompagné de sa maman, qui ne le quittait jamais grâce à une alliance accrochée autour du cou, Chris s’est montré d’une disponibilité sans faille corroborée par son implication quotidienne au sein d’un journal qui rythmait sa vie et ses espoirs.

Car, sous un voile de détachement et de nonchalance qu’il soulevait tel un bouclier face aux contraintes de l’existence, se dessinait un personnage blagueur, bon vivant et tellement attachant.

Fragile, solaire, c’est par l’intermédiaire de la musique (sa deuxième passion) et des multiples concerts auxquels il assistait, qu’il parvenait à s’autoriser des moments de détente et à s’ouvrir à un monde définitivement pas prêt à recevoir sa gentillesse et sa sensibilité de mélomane.

Nos larmes continuent de couler. L’encre noire de ses articles, lui, a séché.

A sa famille et sa filleule Laura qu’il aimait plus que tout au monde, à ses proches et aux autres qui ont, un jour, eu la chance de partager un instant d’intimité avec Chris, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Passer à autre chose est difficile mais le respect qu’il a lui-même gagné au fil des ans dans un métier ô combien délicat et percé de susceptibilités doit nous aider à l’accompagner paisiblement dans son dernier voyage.

Demeurent l’image d’un collègue, un ami et un proche exceptionnels et l’idée d’un journalisme couvert d’idéal. Tout ceci nous console, à peine, et nous amène à ne jamais l’oublier.

Au revoir Chris, merci pour tout.

La rédaction