Les manifestants pro-Fillon commencent à arriver place du Trocadéro (Live vidéo)

Les manifestants devaient franchir un barrage filtrant formé par deux camionnettes où étaient distribués drapeaux français, parapluies et capes en plastique. «Fillon, tiens bon!», «On va gagner», «Fillon président», pouvait-on entendre, alors que les gens s’abritaient sous les auvents des commerces ou sous l’entrée du Musée de l’Homme.

Pour Alexandre Alajouanine, 39 ans, soutien non encarté de M. Fillon, ce candidat «est le seul légitime, on a voté pour lui» à la primaire de la droite et du centre. «Juppé, cela fait longtemps qu’il n’est plus de droite», avance-t-il, avant d’ajouter: en cas de renoncement de M. Fillon, «je m’abstiens ou je vote Le Pen, juste pour foutre la merde».



