Deux personnes tentent de voler une dame de 87 ans à Jumet

La dame a demandé si elle pouvait avoir un verre d’eau. De bon cœur, la vieille dame est allée le lui chercher. Et lorsqu’elle est revenue à la porte d’entrée avec le verre d’eau, un homme était sur le seuil. Il s’est présenté comme étant le papa de la dame et a également demandé un verre d’eau. Voici donc notre vieille dame bien brave de retour dans sa cuisine pour le second verre d’eau… Mais elle a quand même eu un doute, c’était trop louche. Elle a donc appelé un ami habitant la même rue. Ce dernier est arrivé immédiatement après le coup de fil. Le « papa » n’était déjà plus là mais la dame si. Elle a pris le temps de dire au revoir avant de prendre la poudre d’escampette.

Au final, heureusement, rien n’a été volé dans l’habitation.

La police locale de Charleroi met encore une fois en garde les personnes âgées : ne jamais ouvrir à des personnes inconnues et encore moins les laisser seules dans votre habitation !