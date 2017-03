Bruxelles: une bande de jeunes tente de voler le GSM d'Antoine et le roue de coups

« Il a tiré la capuche de ma veste et il m’a demandé de donner mon téléphone. Je lui ai dit qu’il devait s’en aller et j’ai continué à marcher », nous explique-t-il. C’est là que les huit individus se sont rués sur lui et l’ont frappé à plusieurs reprises. « Ils me donnaient des coups de poing et des coups de coude ».

Antoine a couru avec ses amis pour échapper aux nombreux coups qu’il a reçu. Alors qu’il a essayé d’interpeller un adulte en lui disant qu’il était en danger, ce dernier aurait répondu que ce n’était pas ses affaires.

Désemparés, les adolescents ont encore essuyé quelques coups avant d’être séparés par une personne. Daphné, la mère d’Antoine, quant à elle, nous explique qu’elle a déposé une plainte contre X au commissariat.