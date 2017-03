Le coup de gueule de Francis N'Ganga: "Le club de Charleroi n'est pas très aimé, on ne veut pas nous voir dans le top 6"

C’est un Francis N’Ganga partagé entre déception et soulagement qui s’est présenté en zone mixte à l’issue de la rencontre face à Courtrai. Les Zèbres ont arraché le point du partage (1-1) grâce à un but Dessoleil à la 95 e minute de jeu.

« On a eu une belle réaction, et c’est l’essentiel », estimait-il, étonné de voir des Courtraisiens aussi motivés samedi soir. « Je pense que Charleroi est un club qui n’est pas très aimé. Les gens ne veulent pas nous voir dans le top 6 mais on fera tout pour y être. »

Mehdi Bayat, lui, préférait ne pas polémiquer. « Courtrai a fait preuve d’une mentalité exemplaire et c’est évidemment tant mieux. Cela devrait toujours être le cas. Je vous avoue que c’était une drôle de sensation de voir Charleroi provisoirement hors du top 6 avant le but de Dorian (NDLR : Dessoleil). Cela prouve que le format de la compétition est très excitant puisque tout peut encore arriver ! »

À quatre pour deux places

Au soir de cette 29 e journée, quatre équipes peuvent encore prétendre aux deux dernières places qualificatives pour les playoffs : Ostende (48 points), Charleroi (48 points), Gand (47 points) et Genk (45 points). Les Gantois recevant les Malinois dimanche prochain, un point suffirait aux Carolos pour valider leur ticket. « Il faut être lucide : on ne nous fera pas de cadeau », analysait Mehdi Bayat. « Mais avec trois buts annulés et un poteau, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir construit ce soir… »

Francis N’Ganga allait dans le même sens. « On ira à Lokeren pour gagner. En attaquant et en essayant des choses. Ce sera toutefois compliqué, comme ça l’était ce soir. On avait vraiment à cœur de terminer le travail devant notre public… »