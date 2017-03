Pro League: suivez le multilive de l'avant-dernière journée de la phase classique en direct commenté (dès 20h)

A deux journées de la fin de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football tout n’est pas encore joué, loin s’en faut. Au point qu’un seul des huit matches de samedi soir (20h), AS Eupen – Saint-Trond, deux équipes ayant définitivement assuré leur maintien en D1A le week-end passé, opposera des joueurs parfaitement décontractés. Partout ailleurs les nerfs des entraîneurs seront à vif… Suivez notre multilive en direct pour ne rien louper !

À Mouscron (18 points), le sort n’est pas encore scellé. Mais il le sera si l’écart de 4 points par rapport à l’avant-dernier Westerlo (22 points), à son tour sauvé en cas de victoire à Zulte Waregem (3e avec 50 points), ne diminue pas. Les Hurlus n’ont donc pratiquement pas d’autre choix que la victoire face au Standard. Or une nouvelle défaite de ce dernier, certes déjà condamné aux Playoffs 2 pour la deuxième saison d’affilée, fâcherait encore davantage ses bouillants supporters déjà plus que dépités et mécontents.

Malines (45 points) actuellement sixième et dans le bon wagon, aura fort à faire pour s’y cramponner lors de la visite d’Anderlecht, toujours à égalité avec Bruges (58 points chacun), le champion sortant, au sommet du classement, et qui entend au minimum assurer le statu quo. Les mauves qui restent sur une série de treize matches sans défaite seront certes privés de leur capitaine Youri Tielemans, suspendu, mais n’auront donc pas d’autre objectif que la victoire derrière les casernes.

D’autant que Bruges n’a pas un déplacement facile à la Luminus Arena, où Genk (8e avec 42 points) compte tirer avec précision, ses dernières cartouches dans la chasse aux Playoffs 1.

La Gantoise (7e avec 44 points) doit se produire à Waasland-Beveren qui n’est plus concerné par rien, sinon peut-être par un top 10, toujours à portée.

Le Sporting Charleroi (47 points), cinquième, est dans une position encore plus favorable puisqu’il reçoit Courtrai, précisément dixième.

Enfin Ostende (48 points), quatrième, qui n’est théoriquement pas encore entièrement assuré de son ticket pour les PO1, n’a besoin que d’un point contre Lokeren pour officiellement le valider…

