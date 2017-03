Zuhal Demir, secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté et aux Personnes handicapées : «On a été trop laxiste vis-à-vis de l'immigration»

Cette avocate limbourgeoise, qui a aussi un avis tranché sur l’immigration, dit préférer une solution à l’amiable à un procès. « Je veux aider les gens à saisir leur chance », insiste-t-elle. Le jour de l’interview, c’était son anniversaire (37 ans). Chaleureuse (trois bises pour vous saluer), volubile, déterminée, elle défend le programme de son parti et l’accord de gouvernement. Bart De Wever et Charles Michel peuvent être rassurés.

Je m’attendais un peu à ce coup de fil. Ma première réaction a été de demander si j’avais les capacités pour le faire. Bart De Wever m’a dit qu’il en était sûr. C’est typiquement féminin: un homme aurait dit « oui » sans hésiter. Je suis contente, mais c’est un univers très différent. Ici, il faut des solutions à des problèmes concrets qui sont aussi importants en Flandre qu’en Wallonie ou à Bruxelles. Je suis la « Madame van het aanpak », comme on dit en néerlandais : un dossier, une solution et on passe au suivant.