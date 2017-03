La Loterie Nationale lance une pochette spéciale pour fêter les 30 ans du Subito

C’était en 1987. La Loterie Nationale sortait pour la première fois les billets de Subito, deux ans après le succès du Joker et quatre ans après le Presto. Le succès sera immédiat.

Depuis sa création, ce sont plus d’un milliard de billets Subito qui ont été vendus, faisant le bonheur d’un bon millier de gagnants.

À l’époque de son lancement, le Subito coûtait 50 francs belges et les joueurs pouvaient gagner jusqu’à 1 million de francs au rang 1. La recette plaît aux joueurs : deux ans après son lancement, en 1989, on enregistre la plus forte vente de Subito de toute son histoire !

1 milliard de billets vendus

