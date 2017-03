La démission du directeur de campagne de François Fillon reportée à dimanche soir à la demande du candidat

« Patrick Stefanini a présenté ce matin sa démission à François Fillon qui l’a acceptée. Patrick Stefanini sera en responsabilité jusqu’à l’issue du grand rassemblement populaire de dimanche place du Trocadéro. Il sera remplacé lundi matin à la direction de campagne par Vincent Chriqui », maire de Bourgoin-Jallieu (Isère), a annoncé l’équipe de François Fillon dans un communiqué à l’AFP.

François Fillon avait pourtant répondu dans un premier temps à l’AFP que M. Stefanini avait « repris sa lettre » de démission.

Dans ce texte, mis en ligne par le Journal du Dimanche, M. Stefanini avance deux raisons à sa décision.

« La première est personnelle », M. Stefanini s’estimant « minoritaire » au sein de l’équipe de campagne depuis l’annonce mercredi du maintien du candidat malgré une probable mise en examen à la mi-mars. « Il me paraissait préférable que tu arrêtes ta campagne », souligne-t-il.

« Je ne suis donc plus le mieux placé pour diriger ta campagne et j’en tire les conclusions », poursuit Patrick Stefanini.

M. Stefanini avance une seconde raison « politique » car, même s’il juge que François Fillon « peut encore gagner l’élection présidentielle », cette « victoire n’est pas certaine pour autant », écrit-il

« Ta défaite au soir du premier tour ne peut donc plus être exclue. Elle placerait les électeurs de la droite et du centre devant un choix cornélien. Je me refuse à assumer cette perspective », écrit-il.