Etterbeek: traité de radical, un policier musulman porte plainte contre son collègue

Grosse tension au sein du dispatching de la zone de police Montgomery, à Etterbeek : accusé de radicalisation par au moins un de ses collègues, un policier musulman a porté plainte pour harcèlement. L’instruction judiciaire vient de se terminer et le dossier a été transmis au parquet de Bruxelles.

Les crispations qui existent au sein de la société belge ont été accentuées par les attentats de Paris et de Bruxelles, en particulier au sein de la police. De vives tensions entre certains policiers musulmans et des collègues ont ainsi vu le jour au sein du dispatching d’Etterbeek, dans la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert).

Au point que la situation a fini par dégénérer entre un policier, musulman pratiquant, et un agent du dispatching. Pour illustrer ces crispations, un délégué syndical nous informe de contestations au sujet d’« un vestiaire qui servait de salle de prière » et d’horaires adaptés « pour qu’ils puissent prendre leurs repas ensemble, la nuit, pendant le ramadan.

« J’ai repris la zone Montgomery il y a 6 mois et je n’ai jamais ressenti de tension particulière entre communautés, alors que j’ai visité 40 services », tempère Michael Jonniaux, chef de corps

L’un des policiers du service aurait accusé un collègue musulman, B.J., d’être un radical, et répandu cela au sein du commissariat. Le 28 juin 2016, B.J. finit par déposer plainte pour harcèlement contre ce policier et contre X, avec constitution de partie civile.

L’instruction judiciaire vient de se terminer et d’être communiquée au parquet, qui décidera, ou non, de poursuivre.