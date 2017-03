Grandrieu: Angélique écope de 4 mois ferme et 4.200 € à payer

E.Ma.

Angélique va se mordre les doigts de ne pas s’être déplacée au tribunal correctionnel pour répondre des conséquences de sa nuit d’ivresse très agitée de juillet 2015. Elle a été condamnée pour rébellion et outrages à quatre policiers de la zone Botha à 4 mois de prison, une amende 1.200 € et 750 € de dommages et intérêts à chacun des quatre policiers qu’elle a copieusement injuriés pendant toute une nuit. Le comble, c’est que quelques jours plus tard elle s’était plainte dans le journal d’avoir été victime de brutalités policières. De fausses accusations totalement démenties par les caméras de surveillance du commissariat mais qui avaient entaché la réputation des policiers.