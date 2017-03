Charleroi: l'élève qui avait frappé son prof en classe devant le tribunal correctionnel

C’était en 2013, à la fin du cours de menuiserie. Le prof a demandé aux élèves de ranger la classe. Un petit groupe d’élèves a refusé d’obtempérer et a lancé un grand chahut dans la classe avec lancé de boulettes et d’avions en papier. Le professeur a rappelé les chahuteurs à l’ordre. Sur un ton qui n’a pas plu à David qui lui a fait un doigt d’honneur. Ensuite, David a empoigné un morceau de bois et a frappé son prof à plusieurs reprises à la cheville.

« C’est parce qu’avant il m’avait empoigné et secoué comme un sac à patates », a déclaré David à la présidente Leconte.

Intransigeance du parquet

Le substitut François Bury a été très clair dans son réquisitoire : « les coups et blessures en milieu scolaire ou en dehors de l’école envers un enseignant font l’objet de poursuites systématiques devant le tribunal correctionnel. »

Comme David n’a aucun antécédent judiciaire et n’a plus commis aucun délit depuis 4 ans, il ne s’est pas opposé à une mesure de clémence.

Me Philippe Balleux a expliqué que David avait été renvoyé de l’athénée René Thone et avait intégré une autre école où il n’a plus posé aucun problème. L’avocat a évoqué un chahut qui dégénère, un effet de meute parmi les élèves pour expliquer le geste violent de son jeune client.

« Dans un autre dossier, un prof deux fois moins secoué s’est retrouvé en congé de maladie pendant 11 mois, remboursables par les parents de l’élève à la Communauté française. Ici, l’incident n’a pas eu de suite. Le professeur n’a pas été traumatisé », a souligné Me Balleux. Il ne s’est d’ailleurs pas constitué partie civile contre son ancien élève.

Vu l’ancienneté des faits et les regrets de son client qui depuis est rentré dans le rang, l’avocat a demandé le bénéfice de la suspension du prononcé afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de David qui terminera ses études en menuiserie l’an prochain.