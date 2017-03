Les confidences de Jane Fonda: "On m'a violée, on a sexuellement abusé de moi enfant et on m'a virée pour ne pas avoir voulu coucher avec mon patron"

Afp

La star américaine Jane Fonda a confié avoir été « violée » et « sexuellement abusée » dans son enfance, dans un entretien avec le magazine britannique The Edit. « J’en ai des choses à dire sur les effets du patriarcat ; on m’a violée, on a sexuellement abusé de moi enfant et on m’a virée pour ne pas avoir voulu coucher avec mon patron, et j’ai toujours pensé que c’était ma faute », explique l’actrice de 79 ans, deux fois oscarisée.