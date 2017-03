Météo: redoux et éclaircies pour la fin des vacances

Des précipitations remonteront néanmoins vers le nord et s’évacueront vers les Pays-Bas. À l’arrière, le temps redeviendra plus sec à partir de la France avec un soleil voilé par des bancs de nuages élevés. Un vent modéré de sud à sud-est entraînera les températures entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 13 degrés dans les régions proches de la France.

Le ciel restera voilé par d’importants bancs de nuages élevés en soirée et en début de nuit. En cours de nuit, la couche nuageuse s’épaissira puis la pluie refera son apparition sur l’ouest du pays. Le ciel restera partiellement nuageux dans les autres régions. Les températures redescendront entre 4 degrés sur l’est du pays et 9 degrés sur l’ouest. Le vent de sud se renforce pour devenir parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Demain samedi, le ciel se couvrira dans toutes les régions puis des pluies parfois sous forme d’averses s’enfonceront lentement vers le centre puis l’est du pays. Relative douceur avec des températures qui atteindront encore 8 à 13 degrés. Après le passage du front pluvieux, le vent s’oriente entre l’ouest et le sud-ouest en étant généralement modéré.

Dimanche, la matinée sera d’abord sèche et partiellement nuageuse. Rapidement, le ciel se couvrira et nous recevrons à partir du milieu de journée de la pluie et des averses depuis la frontière française. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 8 ou 9 degrés dans le centre. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort et soufflera en rafales de 50 à 70 km/h, voire localement davantage sous les averses.

De nouvelles zones de pluie balayeront l’Europe Occidentale et nos régions dimanche et la semaine prochaine avec un vent parfois soutenu. Les températures diurnes restent proches de 10 degrés en Flandre. Quelques flocons pourront parfois faire leur apparition sur les hauts plateaux de l’Ardenne.