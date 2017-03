Montignies-sur-Sambre: le dealer a passé les fêtes en prison

« J’ai fait une bêtise énorme. Je n’avais plus que 800 euros de la mutuelle et quatre enfants à nourrir. J’ai 31 ans et j’ai gâché ma vie. J’ai passé le Nouvel An en pri son », dit Grégoire un sanglot dans la voix. Il est en aveu : de janvier au 23 décembre 2016, il a vendu du cannabis à raison de 100 à 150 gr par semaine à une vingtaine de clients habitués. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé un stock de 700 gr de cannabis. « J’avais constitué un stock pour faire face à la demande plus élevée en période de fin d’année », a expliqué Gregory.

Premier joint à 13 ans

Si ce père de famille est devenu dealer, c’est pour financer sa consommation personnelle : il est accro au cannabis depuis l’âge de 13 ans.

Le substitut Clause a demandé au tribunal de tenir compte de l’importance de ce trafic avec un stock important pour fournir un nombre élevé de clients qui achetaient de grosses quantités. Or, Gregory est en récidive : il a déjà écopé d’un an de prison pour vente de stupéfiants à un mineur. Comme le prévenu s’est limité au cannabis, comme il est dans une situation financière dramatique et est profondément dépendant aux stupéfiants, le parquet ne s’est pas opposé à un sursis probatoire pour régler sa problématique d’assuétude.

Me Thomas Cloet a expliqué que Gregory avait purgé sa première peine de prison sans que rien n’ait été mis en place pour soigner son assuétude au cannabis qui a débuté dès l’âge de 13 ans. Selon l’avocat, son incarcération en période de fêtes a provoqué chez lui une prise de conscience. Il a pris contact avec un centre de désintoxication pour sa sortie de prison. L’avocat a demandé une peine dissuasive mais assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède les 3 mois de détention préventive. Jugement le 16 mars.