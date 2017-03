Fermeture Caterpillar Gosselies: les discussions entre direction et syndicats du sous-traitant Eutraco avancent lentement

Rédaction en ligne

La direction et les syndicats de l’entreprise Eutraco à Châtelineau (Châtelet) se sont rencontrés jeudi matin dans le cadre de la phase d’information et de consultation de la procédure Renault. Selon les syndicats, la direction n’a toujours reçu aucune notification faisant état d’une rupture de contrat entre le logisticien, sous-traitant de Caterpillar Belgium, et précisément ce dernier.