Attention, ces pots de speculoos à tartiner contiennent du métal: vous ne devez pas consommer ce produit!

L’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a révélé par communiqué que la société Lotus Bakeries rappelle une partie de ses pots de speculoos à tartiner crunchy, en raison de la présence possible de particules métalliques dans ce produit. Divers pots sont concernés.

L’AFSCA annonce par voie de communiqué que la société belge Lotus Bakeries procède au rappel d’une partie de speculoos à tartiner crunchy Lotus, car la pâte peut contenir des particules métalliques. Afin d’exclure tout risque, Lotus Bakeries conseille d’urgence de ne pas consommer le speculoos à tartiner crunchy Lotus concerné. Il s’agit des pots speculoos à tartiner crunchy Lotus – à reconnaître au couvercle jaune – avec différentes dates d’échéance en février et mars 2018. Les pots speculoos à tartiner crunchy Lotus sont vendus en janvier et février 2017.

Les pots speculoos à tartiner crunchy Lotus qui peuvent contenir des particules métalliques, ont les dates d’échéance mentionnées ci-dessous. La date d’échéance est marquée sur le côté du couvercle jaune.

> Speculoos à tartiner crunchy Lotus, pot de 700g :

5 février 2018

18 février 2018

10 février 2018

> Speculoos à tartiner crunchy Lotus, pot de 400g :

18 février 2018

24 février 2018

28 février 2018

8 mars 2018

16 mars 2018

Le speculoos à tartiner crunchy Lotus avec d’autres dates d’échéance et le Lotus original speculoos à tartiner avec les couvercles rouges répondent bel et bien aux critères de qualité et peuvent être consommés.

Pour de plus amples infos, les consommateurs peuvent contacter le Service consommateurs de Lotus Bakeries au numéro 09 376 26 81 ou par e-mail : recallcrunchy@lotusbakeries.com.