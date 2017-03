Non-assistance à personne en danger: 1 an avec sursis à Chimay

David a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour coups et blessures et non assistance à personne en danger. Fin juillet 2014, il avait donné des coups de poing à son voisin complètement ivre qui s’incrustait chez lui à Rièzes. Alors que Stéphane, 44 ans, était manifestement en état comateux, David s’est contenté de le traîner jusqu’à son lit. On l’y a retrouvé mort d’un coma éthylique le lendemain.

Ce soir-là, Stéphane est entré chez David sans frapper. Il était ivre voulait encore boire un verre. David a cédé par peur de réveiller son fils qui dormait à l’étage. Après deux verres, Stéphane, complètement saoul et ne sachant manifestement plus où il était, a voulu mettre David hors de chez lui. Ce dernier s’est énervé et lui a donné des coups de poing au visage pour l’éjecter de son domicile.

La victime a saigné abondamment du nez, au point que David a dû sortir seau et raclette pour nettoyer. Quand il est sorti vider son seau, Stéphane dormait debout accoudé à son appui de fenêtre. Il lui a jeté le seau l’eau à la figure pour le ranimer, sans succès. Quelques minutes plus tard, il l’a retrouvé couché devant chez lui murmurant des propos incohérents. Il s’est contenté de le porter jusqu’à son lit. C’est là qu’on l’a retrouvé mort le lendemain. l’autopsie a révélé que Stéphane n’avait pas succombé aux coups mais à un coma éthylique.

Pas d’appel au 112

David avait reconnu les coups mais avait invoqué l’excuse de la provocation. Celle-ci n’a pas été retenue par le tribunal qui a souligné que la victime n’avait pas fait preuve de violence ou d’agressivité. Stéphane était d’ailleurs assis quand David lui avait asséné le premier coup. Le jugement souligne que c’est David qui a perdu la maîtrise de lui-même cette nuit-là.

Attitude égoïste

Ensuite, alors qu’il n’encourait aucun danger, David n’a apporté aucune aide à son voisin, agissant de façon égoïste. La présidente a souligné l’état manifestement inquiétant de la victime après les coups : Stéphane s’était uriné dessus et était sans réaction, inconscient, ne réagissant même pas quand on lui a jeté un seau d’eau. Pour le tribunal, les coups et blessures et la non-assistance à personne en danger sont établies. David a donc été condamné à 1 an de prison et 600 € d’amende, le tout assorti d’un sursis pendant 2 ans. Le tribunal a également accordé 2.000 € de dommage moral à chacune des deux proches parentes de la victime.