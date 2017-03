François Fillon toujours plus seul: deux directeurs adjoints de sa campagne démissionnent

Les jours se suivent et se ressemblent pour François Fillon, suite à son annonce ce mercredi comme quoi il restait candidat à la présidence malgré des ennuis judiciaires. Deux nouvelles personnes lui ont tourné le dos ce jeudi.

Le directeur adjoint de campagne de François Fillon, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, a démissionné de ses fonctions, de même que le conseiller Vincent Le Roux, a-t-on appris jeudi.

«N’étant plus à même de remplir mes fonctions, j’ai présenté aujourd’hui ma démission de directeur adjoint de la campagne présidentielle afin de me consacrer pleinement à mon département de l’Eure (qu’il préside, ndlr) et à ma ville de Vernon», écrit-il dans un communiqué.

Autre départ: Vincent Le Roux, proche d’Alain Juppé de longue date, qui était conseiller auprès du directeur de campagne, Patrick Stéfanini, a lui aussi jeté l’éponge car il n’est «plus en capacité d’apporter (son) plein engagement dans (ses) fonctions au sein de la direction de la campagne présidentielle».

Tout en restant, l’ex-candidat à la primaire, Jean-Frédéric Poisson, président du PCD (Parti chrétien démocrate) a lui exprimé ses doutes en expliquant qu’il ne se rendrait pas au rassemblement de dimanche de soutien à François Fillon, qualifié de «maladresse».

«La décision de François Fillon est extrêmement étonnante. Je pense qu’elle ne le met pas en situation de faire campagne de façon efficace, mais c’est sa décision».

M. Fillon est victime depuis mercredi de plusieurs défections dans son camp, après avoir annoncé sa décision de rester candidat coûte que coûte malgré sa probable mise en examen le 15 mars.