Voici comment Lidl copie les grandes marques

C’est une première, Lidl, la marque hard discount, nous a permis de visiter son siège central de Merelbeke, près de Gand. Plus précisément, une immense cuisine où les « experts » élaborent ces nouvelles recettes qui honorent leur slogan : « la meilleure qualité au prix le plus bas »

L’endroit est nickel et la cuisine imposante. Six grands fours, des friteuses, d’immenses tables en aluminium, de nombreux frigos, des ustensiles de cuisine… Plus imposant qu’une cantine. C’est là qu’au quotidien, les « acheteurs » comme on les appelle (ils sont une quinzaine pour la Belgique) se penchent sur les recettes pour leur marque propre.

Lidl vient en effet de lancer une immense campagne de pub (télé, radio, folders, réseaux sociaux…) où l’enseigne compare ses produits avec ceux des grandes marques qu’elle vend. Entendez : vous avez le choix entre les marques propres fortes et les grandes marques. Mettant 15 produits en avant durant 3 semaines : les fishsticks, le coca, la lessive, la mayonnaise, le ketchup, le Nescafé…

Ces produits n’ont pas été choisis au hasard et pour se comparer aux grandes marques, Lidl les as simplement… copiés. Ou du moins s’en est fort inspiré.

