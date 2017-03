Assassinat de Dounia: Tarik S. écope de 20 ans de prison pour l'assassinat de son ex-fiancée

Le tribunal a considéré que la version du prévenu, selon laquelle il n’avait pas prémédité son geste, n’était pas crédible. Du reste, le prévenu était en aveu. Il avait admis avoir tué Dounia M., son ex-fiancée, dans un accès de colère.

Les juges ont prononcé une peine de 20 ans de prison à l’encontre de Tarik S.

Le 21 septembre 2015, ce dernier s’était rendu chez Dounia M., dans un appartement situé rue Saint-Bernard à Saint-Gilles, près de l’avenue Louise, et lui avait asséné 18 coups de couteau.

Le prévenu et la victime étaient fiancés mais cette dernière avait témoigné, peu avant les faits, de l’incertitude concernant leur union. Elle avait rencontré un autre homme, provenant de Louvain, et avait demandé au prévenu de ne plus la contacter.

Tarik S. était en aveu de la matérialité des faits mais disait ne plus se souvenir de leur déroulement. En cause : un kyste au niveau du cerveau qui l’aurait empêché d’être tout à fait conscient.

Toutefois, les experts psychiatres avaient déclaré que le prévenu ne souffrait d’aucune amnésie au sens clinique.