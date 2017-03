Une Arlonaise dit avoir été escroquée de plus de 80.000€ par un restaurateur de meubles sur le marché

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel d’Arlon s’est penché sur une affaire d’arnaque sur fond de restauration de meubles anciens. Une Arlonaise dit avoir été escroquée de 80.000 € par un restaurateur de meubles de Mont-st-Martin rencontré sur le marché d’Arlon. À la barre, l’homme reconnaît avoir reçu plus de 30.000 € de cette dame en liquide. Cela correspondant selon lui au travail de restauration fourni.

C’est une histoire d’arnaque assez incroyable. Entre 2013 et 2015, un jeune indépendant français de Mont-st-Martin (F) est prévenu d’avoir arnaqué une Arlonaise de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les deux parties s’étaient rencontrées un jeudi matin sur le marché hebdomadaire d’Arlon. « Je cherchais à faire restaurer quelques meubles de famille », nous explique la victime à la sortie d’audience. « Je suis alors tombée sur ce stand sur le marché d’Arlon tenu par un jeune homme. J’ai été attiré par ses promotions de devis gratuit et j’ai fixé un rendez-vous avec lui à mon domicile. Ce que je ne savais pas encore, c’est que je venais de mettre un pied dans un engrenage sans fin ! » Le jeune restaurateur se rend alors chez cette dame et débute avec elle une relation entrepreneur-client.

Une relation qui allait durer plus de deux ans et où des sommes astronomiques allaient être dépensées en restauration de meuble.

