Charleroi: 8 ans ferme pour l'agression de son voisin de 87 ans

Le 20 janvier 2016, Stéphane Tiberghien, 36 ans et un lourd passé judiciaire, sous influence de l’alcool et de cocaïne, a décidé d’agresser son voisin d’en face. Robert, 87 ans, vivant seul dans sa maison à la ville haute faisait une proie facile. Tiberghien l’a littéralement massacré pour lui voler sa TV et un écran d’ordinateur. Des témoins avaient vu Tiberghien quitter le domicile de la victime avec son butin sous le bras et avaient prévenu le neveu de la victime qu’il se passait quelque chose de louche. C’est ce qui a permis de secourir rapidement la victime et vraisemblablement de lui sauver la vie.

Le malheureux octogénaire, laissé pour mort dans une mare de sang, avait dû être trépané tant ses blessures à la tête étaient sévères. Il a réchappé de justesse à cette sauvage agression mais garde de lourdes séquelles. Un an après, Robert n’est plus que l’ombre de lui-même. Il a perdu son autonomie et a été obligé de quitter sa maison pour être placé dans un home. Outre ses blessures physiques, il souffre aussi d’une sévère dépression depuis les terribles faits.

À l’audience, Stéphane Tiberghien avait reconnu le vol mais minimisé les violences, reconnaissant tout au plus avoir trébuché sur le vieil homme. Le tout sans émettre le moindre regret, la moindre excuse.

Le parquet avait requis une peine de 7 ans de prison à l’encontre de Tiberghien qui avait de nombreux antécédents spécifiques pour agressions et vols avec violence. Depuis sa majorité, il a passé la majeure partie de sa vie en prison. Stéphane Tiberghien y passera encore un long moment car le président Moulart est allé au-delà des réquisitions du parquet et lui a infligé une peine de 8 ans de prison.