Thuin: deux œuvres d'art vandalisées

Les vitres d’une chapelle fracturée et des « péniches » de fer abîmées. Qui s’en est pris aux œuvres de la ville de Thuin ? C’est avec tristesse que des habitants ont fait la découverte d’actes de vandalisme.

« On s’est attaqué à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, se trouvant dans les remparts nord », explique le bourgmestre Paul Furlan (PS). Cette chapelle a entièrement été restaurée pour devenir une œuvre d’art dans le cadre de Fluide. « On y a placé des vitres très résistantes et malgré cela, elles sont fracassées… Les personnes qui ont fait cela étaient en tout cas déterminées. »

Retrouvez toutes les informations concernant cet acte de vandalisme dans notre nouvelle édition digitale.