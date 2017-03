Charleroi: il regardait des viols de bébés

Étudiant mal dans sa peau, Bernard (prénom fictif) s’était renfermé, passant jour et nuit chez lui sur son ordi à surfer sur le net. Quand il est tombé sur des images pédophiles, il a été fasciné au point de collectionner plus de 150 photos et vidéos dont certaines particulièrement abjectes. On y voit des enfants et même des bébés de moins de 3 ans se faire violer par des adultes.

« J’étais dans une très mauvaise période. Je n’avais plus aucune vie sociale. Je passais tout mon temps enfermé chez moi à surfer sur mon ordinateur. Je suis tombé sur des choses illégales… », a expliqué Bernard, en aveux des faits. Après quelques semaines de détention préventive, il a été libéré par le juge d’instruction sous la condition de suivre une psychothérapie. « J’ai repris mes études et une vie sociale normale. J’ai une petite amie avec laquelle j’ai une relation saine. Je suis sorti de ce monde virtuel », a ajouté le prévenu.

Le substitut Godin a insisté sur la gravité des faits et les images particulièrement révoltantes stockées par le jeune homme en grande quantité. « Il s’agit de photos d’enfants de 3 à 12 ans dans des positions sexuelles mais aussi d’actes sexuels entre mineurs et majeurs. Il y avait même une vidéo du viol d’un bébé de moins de 3 ans par un adulte. Derrière ces images, il a des bébés, des enfants entre 4 et 10 ans victimes de viols. C’est sordide. Il dit que jamais il ne serait passé à l’acte, mais il a manifestement une fascination pour ces actes de pédophilie », a précisé la représentante du parquet.

Me Godin a insisté sur le profil inquiétant du prévenu et l’expertise psychiatrique qui conclut qu’il représente un danger pour la société et doit suivre une thérapie sous une surveillance très stricte. Le substitut a donc requis des conditions probatoires très strictes.

Me Balsarini a expliqué que le fait de passer de sa chambre à une cellule de prison avait causé un électrochoc au jeune homme. « Enfermé dans son monde virtuel, il n’avait pas conscience qu’en amont de ces images, il y avait des enfants victimes. Depuis sa libération en mars 2016, il est suivi par une psychologue spécialisée dans les déviances sexuelles à raison de 2 fois par mois pendant toute l’année 2016 et 1 fois par mois depuis le début de l’année. Il a repris le cours de ses études et une vie normale », a expliqué l’avocat qui a demandé une suspension probatoire du prononcé afin de ne pas entraver son insertion professionnelle, le tout assorti de conditions strictes et de l’obligation de poursuivre sa thérapie. Suite le 19 avril.