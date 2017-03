Les cyclos tiennent la route à Courcelles

La passion de Maurice De Coensel et Thierry Delfosse est vieille de plus de 25 ans. Ils occupent respectivement les fonctions de secrétaire et de trésorier du club des Cyclos Courcellois.

On parle bien ici de cyclotourisme, Maurice De Coensel tenant à bien faire le distinguo avec le cyclisme : « Nous recherchons avant tout la convivialité et l’amitié, la performance n’a pas d’importance. Le cyclisme est une discipline très individualiste où les coureurs poursuivent le premier. Nous, on va plutôt au rythme du dernier ! On avance ensemble. Ensuite, on va boire un coup ensemble. »