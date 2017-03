Diables rouges : Romelu Lukaku est plus que jamais le numéro 1 en attaque

Romelu Lukaku transpire la confiance et emmène une attaque d’Everton soumise à son bon-vouloir. Le Toffee est devenu la vraie… et unique locomotive offensive des Diables rouges : les autres prétendants légitimes à la place de numéro neuf peinent à sortir de l’ombre et traînent leur vague à l’âme sur les pelouses anglaises. Dries Mertens semble être la doublure officielle la plus crédible en ce moment, c’est dire…

Histoire d’un talent précoce

Meilleur buteur (60 réalisations) de l’histoire d’Everton en Premier League, à égalité avec l’Écossais Duncan Ferguson, l’attaquant de 23 ans déploie depuis l’ouverture de la saison un jeu qui dégouline de culot et de maîtrise et qui donne un sens aux promesses nées dans le sillage de son éclosion pressante à Anderlecht.

Romelu Lukaku, c’est l’histoire d’un talent précoce régulièrement bousculé qui se révèle être totalement étanche aux moqueries qui lui sont pourtant régulièrement adressées. Si la notion de plaisir et de détachement s’invite dans son discours clinique, elle ne peut trahir sa vraie détermination : monter haut, toujours plus haut. Or, repousser les limites nécessite un tempérament de vainqueur qui magnifie ceux qui sont capables d’assumer les critiques qui bruissent dans leur dos ; le Belge, qui dispute déjà sa 6e saison au pays de sa majesté sait qu’il est nécessaire d’actionner la soupape de sécurité quand la pression est trop forte.

Après tout, il n’a que rarement déçu et a toujours endossé sans broncher les responsabilités d’un (futur) grand champion. Tout vient à point à qui sait attendre et les statistiques de « Big Rom » démontrent que sa progression est encourageante et se glisse dans une mouvance appelée à le hisser vers les sommets.

Seulement Messi et Rooney ont fait mieux à son âge

