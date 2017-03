Des statistiques inquiétantes dans l'éducation francophone: quinze élèves exclus par jour, dont la majeure partie pour des faits de violence!

Voilà des statistiques qui ne vont pas réjouir la ministre de l’Éducation : en 2015-2016, les chiffres des exclusions scolaires sont repartis à la hausse. Il y a eu, cette année-là, 2.405 exclusions et 1.363 refus de réinscription. On retrouve une quelconque forme de violence (physique, psychologique, sexuelle…) dans 70 % des motifs d’exclusion.

2.405 faits d’exclusion ont été enregistrés pendant l’année scolaire 2015-2016, soit 301 de plus que l’année précédente (+14 %) qui avait justement vu la première baisse depuis trois ans. Avec cette augmentation, on en revient donc aux chiffres plus « noirs » de l’année 2013-2014. Si l’on ne considère que les exclusions, les statistiques de la dernière année scolaire complète sont les plus importantes depuis les 2.453 cas d’exclusion de 2008-2009.

