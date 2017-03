Plus de 10.000 Belges ont un permis de conduire.... à usage restreint: 3.500 automobilistes sont même interdits d'alcool!

À la suite de problèmes de santé, certains conducteurs ne peuvent plus rouler qu’à proximité de chez eux. D’autres se voient interdire les autoroutes. D’autres encore risquent une amende salée s’ils ne portent pas leurs lunettes. Ou peuvent perdre ce permis s’ils boivent une seul goutte d’alcool. On fait le point sur les permis à usage restreint.

Selon les chiffres du SPF Mobilité, 36.856 automobilistes disposent d’un permis B où il est explicitement indiqué qu’ils ne peuvent pas conduire sans un dispositif de correction ou de protection de la vue. Une fois au volant, ils doivent obligatoirement porter des lunettes, voire des lentilles selon le cas. Par ailleurs, 144 automobilistes et 120 motards sont tenus d’utiliser une prothèse auditive tandis que 781 autres et 278 motards sont dans l’obligation de porter une prothèse/orthèse pour les membres supérieurs ou inférieurs. En marge de ces dispositifs obligatoires, il existe également des permis de conduire dont l’usage est restreint. Cela concerne 4.987 automobilistes et de 5.517 motards.

