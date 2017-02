Le tunnel des bus désaffectés de Liège fait sensation en Flandre: voici la nouvelle vidéo surprenante du métro abandonné de la Batte

Rédaction en ligne

Souvenez-vous : dans les années 1970, le projet d’un métro sous Liège avait été lancé avec des expropriations et d’énormes travaux sous les quais Saint-Léonard et de la Batte. Le tunnel n’a toutefois jamais été terminé et le métro n’a jamais été ouvert. Depuis lors, ce tunnel est désert…