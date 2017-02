Jupiler Pro League: "Le football le lundi soir a déjà été approuvé en 2015", explique Pierre François

Les équipes concernées souhaiteraient disposer d’une journée de récupération supplémentaire. Les adversaires craignent d’avoir moins de spectateurs et donc moins de rentrées. Selon Pierre François, CEO de la Pro League, il est tout à fait possible que des rencontres des play-offs se jouent le lundi soir (20h30). « Les clubs ont déjà donné leur accord, en 2015, de jouer le lundi soir en cas de club belge en quart de finale d’une compétition européenne », a-t-il précisé.

« La Pro League a déjà approuvé la proposition qu’un club qui va loin en Europe ne soit pas désavantagé dans sa propre compétition. Un accord a été trouvé aussi avec les ayants droit. Le football lundi soir est tout à fait possible », a ajouté Pierre François.

Le lundi 13 mars, la Pro League présentera le calendrier des play-offs. Seules les deux premières journées ont été fixées (week-ends des 2 et 9 avril). Une semaine plus tard, on connaîtra quel club (Genk, Gantoise ou Anderlecht) ira en quart de finale de l’Europa League, sachant que Genk ou La Gantoise se rencontrent en 1/8e de finale.

La Belgique est le seul pays à avoir trois représentants cette saison en 1/8e de finale de l’Europa League. À partir de la saison prochaine, avec la nouvelle formule de la compétition de l’Europa League, la Belgique est certaine d’avoir au moins deux places en phase de groupes (le vice-champion et le vainqueur de la Coupe).