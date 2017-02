21 points perdus après avoir mené, autant de points que Westerlo en 2017: ces chiffres qui ont plombé le Standard

En playoffs 2, le Standard aura l’ambition affirmée, dixit son président Bruno Venanzi, de « se battre à fond pour décrocher un billet européen » au mois de mai prochain.

« On est à notre place », a martelé, dimanche, Jonathan Legear. Ce qui est vrai, parce que ce Standard-là, inconstant, trop peu solidaire et terriblement fragile, ne méritait pas une place dans le top 6, même si les qualités du onze liégeois étaient suffisantes pour revendiquer une qualification pour les playoffs 1.

Que pouvaient espérer Alexander Scholz et ses équipiers en ne remportant qu’un match au cours de leurs dix dernières sorties ? Rien, sinon une neuvième place à l’issue d’une phase classique marquée par un changement d’entraîneur, des transferts loupés (à commencer par les prêts avec option d’Elderson et Wallyson), trois licenciements (Ferrera, Roex et Van Buyten), une élimination à Geel dès son entrée en lice en Coupe de Belgique et une équipe qui n’a su aligner qu’une seule fois deux victoires consécutives.

13… points pris en déplacement : c’est 30,9 %

S’il ne l’emporte pas samedi à Mouscron, le Standard n’aura enregistré que deux victoires loin de ses bases, à Lokeren et à Waasland-Beveren. Si le record de la saison 1950-1951 ne sera donc pas battu (un seul succès), le club liégeois continue à mal s’exporter, puisqu’il ne lui est arrivé que trois fois dans son histoire de ne signer que deux succès, en 1966-1967, en 1973-1974 et en 1984-1985.

13 points ramenés de ses 14 déplacements, c’est 30,9 % des points, soit le plus mauvais bilan de ces dix dernières années, en ne tenant compte que de la phase classique du championnat.

Pourtant, La Gantoise (10 points) et Genk (12) font encore moins bien, mais tous les clubs situés dans le top 6 actuel font mieux. À titre de comparaison, Anderlecht, qui domine ce classement, a pris 14 points de plus que les Liégeois en déplacement.

