Kevin De Bruyne affiche ses ambitions avec les Diables: "Je veux les 100 sélections et aller loin au Mondial 2018"

Alors qu’il a fêté sa 50e sélection avec l’équipe nationale le 13 novembre dernier lors du large succès de la Belgique contre l’Estonie (8-1), Kevin De Bruyne nourrit encore des ambitions sous le maillot des Diables rouges et le confirme lors d’un entretien réalisé pour le site de l’UEFA. « Jouer pour ton pays c’est toujours différent. Cela t’implique beaucoup plus, surtout lorsque tu es dans un grand tournoi. Le club, c’est très important, mais jouer pour son pays est toujours quelque chose de particulier », explique-t-il.

De Bruyne confie ainsi qu’il espère « doubler ce total (de sélections) avant la fin de (sa) carrière », et a désormais les yeux rivés sur la Russie, en 2018. « Pour réussir, il faut que tout soit parfait, il faut être à votre plénitude dans une phase finale comme celle-là et le Pays de Galles était sur une bonne dynamique, c’était une bonne équipe également. Je pense qu’elle a mérité et qu’elle a fait un tournoi magnifique. J’espère que nous pourrons nous qualifier pour la Coupe du monde en Russie et que ce sera à notre tour de pouvoir tout mettre bout à bout pour aller loin. Il reste pas mal de temps avant de se consacrer à cela. »

La qualification, cela s’annonce quasiment fait en cas de succès contre la Grèce, le 25 mars prochain, mais en attendant, Kevin De Bruyne fourbit ses armes pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Monaco, le 15 mars prochain.