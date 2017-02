Grandes lèvres, petits pénis,...: de plus en plus de Belges ont recours à la chirurgie intime

En Belgique, deux hommes par mois subissent une pénoplastie (allongement du pénis) et deux femmes par mois subissent une nymphoplastie (réduction des lèvres). Il y a trois ans d’ici, on était à moins d’une chirurgie par mois pour chaque sexe.

