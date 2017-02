Charleroi: il avait tiré au 357 Magnum quai de Brabant pour rire

Nicola G., Hovik B. et un copain, faisaient la tournée des boîtes de nuit le 29 juin 2015 aux petites heures, après une soirée très arrosée. Devant le Privilège quai de Brabant, ils ont vu une bagarre. Hoviq, qui conduisait la Mercedes de son père, a pris le quai à contresens. Nicola, passager avant, a ouvert sa vitre, sorti un 357 Magnum et tiré deux coups de feu en l’air. Un des projectiles a atteint la vitre d’une maison voisine de la boîte de nuit, heureusement blindée.

Nicola G., Hovik B. et un copain, faisaient la tournée des boîtes de nuit le 29 juin 2015 aux petites heures, après une soirée très arrosée. Devant le Privilège quai de Brabant, ils ont vu une bagarre. Hoviq, qui conduisait la Mercedes de son père, a pris le quai à contresens. Nicola, passager avant, a ouvert sa vitre, sorti un 357 Magnum et tiré deux coups de feu en l’air. Un des projectiles a atteint la vitre d’une maison voisine de la boîte de nuit, heureusement blindée. Le locataire qui dormait là s’en est sorti avec une grosse frayeur. Son témoignage a permis à la police d’intercepter la Mercedes. Dans le garage de maison d’Hovik, les enquêteurs ont trouvé un coup-de-poing américain et 10 pacsons de cocaïne.

Nicola a expliqué qu’il avait bu une bouteille et demie d’alcool cette nuit-là.