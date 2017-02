Boris Motte (The Voice) attaqué en justice par son ex-compagne: "Je n'ai jamais voulu enlever mon fils"

L’ex-candidat de l’émission « The Voice » Belgique, Boris Motte est poursuivi par son ex, une avocate namuroise, pour différents faits dont une tentative d’enlèvement sur leur enfant. Le finaliste de la saison 3 dément. « Je n’ai jamais voulu enlever le petit. Mais j’ai peur de vous parler. Elle est avocate et elle va utiliser tous mes dires contre moi. Vivement le procès pour que la vérité éclate ! », confie-t-il.

Boris Motte était l’un des candidats de la troisième saison de « The Voice » Belgique, en 2014. Grâce à son talent, l’artiste a donné de nombreux concerts durant plusieurs mois avec son groupe « Luna Nueva ». Aujourd’hui, il a un nouveau projet : samedi, il va ouvrir son salon de tatouage à Namur. Mais Boris Motte a peur que ses ennuis avec la justice lui causent du tort. Pourtant, il le jure : « Je n’ai rien à me reprocher. Je n’aurais jamais tenté d’enlever mon enfant », confie-t-il.

Son affaire aurait dû être plaidée devant le tribunal correctionnel de Namur ce lundi. Mais le dossier a été reporté car le juge présidant l’audience connaît la partie civile qui n’est autre qu’une avocate du barreau de Namur. Cette dernière a attaqué l’ex-candidat de l’émission en justice pour harcèlement et coups et blessures à son égard et pour tentative d’enlèvement sur leur fils, âgé aujourd’hui de 3 ans et demi. Aux moments des faits, le petit avait 1 an. Une majorité des faits reprochés au chanteur datent de 2014, l’année où il faisait partie des finalistes de « The Voice ».

