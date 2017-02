L'emploi des femmes est à la traîne en Wallonie: elles sont moins de 60% à travailler!

Le taux d’emploi des femmes a, certes, progressé depuis 2008… Mais il stagne depuis trois ans en Wallonie et régresse même en province de Luxembourg. L’écart entre la Flandre et la Wallonie est énorme (68,2 % de taux d’emploi des femmes en Flandre et 57,2 % en Wallonie) et il s’est même creusé un tout petit peu plus encore au cours des huit dernières années : le taux a augmenté de 2,1 % au Nord et de 1,8 % au Sud.

Il y a néanmoins de grandes disparités entre les provinces wallonnes : en Brabant wallon, le taux d’emploi au féminin atteint 65 %… C’est la seule province wallonne à faire mieux qu’une province flamande (à savoir le Limbourg). Mais le taux n’est que de 54,2 % dans le Hainaut ou 56,3 % à Liège. A Bruxelles, le taux est encore plus bas : 53,2 %.

Comment expliquer ces disparités ? Notre question a surpris plus d’un expert et n’a visiblement pas fait l’objet de grandes enquêtes.

