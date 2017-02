Incroyable vol à la ruse à Comines: des faux policiers ont emporté près de 100.000 euros de butin!

Ce matin, lundi 27/02, vers 8h45, un vol à la ruse a été commis à Comines. Une personne se serait d'abord fait passée pour un employé de la compagnie des eaux et en demandant à la victime d'aller vérifier que l'eau coule, en aurait profité pour dérober quelques bibelots et autres objets sans valeur importante. Deux autres individus seraient ensuite arrivés se disant policiers de Comines et étant à la poursuite de cet individu.

Un des deux policiers aurait simulé la course au voleur et serait revenu ensuite avec le sac contenant les affaires volées et l'autre en aurait profité pour vérifier avec la victime que tous les effets personnels et coffres soient encore intacts. Ils sont repartis avec un butin d'un montant approximatif de 100.000€ dérobé dans le coffre de la victime. Ils auraient détourné l'attention de la victime en lui demandant d'apporter chiffon mouillé et sel en prétextant que cela permet de mieux voir les empreintes. Les voleurs ont malheureusement pris la fuite et n'ont pas pu être retrouvés.

Ces vols par ruse sont très fréquents et touchent principalement les personnes plus vulnérables, notamment les personnes âgées.

La police donne quelques conseils pour éviter ce genre de choses : ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e), mentionnez uniquement votre nom de famille, faites installer un 1er obstacle à la porte (chaînette...), méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise à l'entrée de votre porte ou des inconnus qui sollicitent à boire ou à manger, exigez la carte de service de votre visiteur, gardez le numéro de téléphone de la police locale à portée de main, ne téléphonez pas au numéro que vous donne la personne, il pourrait s'agir d'un complice.

La police de Comines précise encore qu’un vol avec violence a eu lieu le 22/02 (mercredi) vers 22h chez une dame âgée à Comines, chaussée de Wervicq. Quatre hommes cagoulés et armés auraient pénétré dans l'habitation après avoir sonné et seraient repartis avec argent et bijoux. La dame âgée de 82 ans n'a pas prévenu immédiatement les services de police, de peur des représailles annoncées dans ce cas par les individus.

Les victimes, logiquement choquées, ont été prises en charge par notre service d'assistance aux victimes.

Plusieurs tentatives de vols ont eu lieu cette semaine, rue de Messines, rue Fosse aux Chats et rue du Romarin. Deux autres vols avec effraction ont eu lieu rue du Bas Chemin (vol d'une tablette et de PC portables), la plaque d'immatriculation du véhicule a pu être identifiée et rue d'Hollebeke à Houthem (vol d'argent liquide).

Pour rappel, des conseillers en techno-prévention vols sont à disposition de la population pour leur donner des conseils en matière organisationnelle ou technique et ainsi dissuader au maximum les voleurs. Ce sont les agents de quartier Bruno Gathem et Baudouin Ugille. (infos sur le site de la police locale de Comines-Warneton).