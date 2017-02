La Ville de Charleroi s'attaque aux chancres urbains avec la démolition d'anciens bâtiments (vidéo)

La semaine dernière, les bulldozers sont entrés en action. Il s’agissait de raser les bâtiments occupés précédemment par le secteur nord du service voirie de la Ville. Cela fait près d’un an que le service a déménagé dans les locaux de la maison communale annexe de Ransart pour leur offrir un meilleur cadre de travail.

Les bâtiments de Jumet étaient ainsi laissés à l’abandon. Le site a connu divers problèmes : des infiltrations au niveau des toitures, le vol de zingueries, des pannes fréquentes au niveau des chaudières, des sanitaires désuets… Il était également temps de faire place nette ! Sans compter le caractère énergivore de ces bâtiments dont les menuiseries extérieures sont très vieilles et à simple vitrage.

Le site comprend au total quatre blocs dont un qui a été construit en 1901, un second en 1930 et les deux autres sont, eux, plus récents puisqu’ils datent de 1996. Dans cette destruction, ce sont les bâtiments en façade, donc les plus anciens, qui étaient visés. Ce chantier représente un budget de 400.000 euros.