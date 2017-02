BSCA: un passeur abusé par ses clients en correctionnelle

Kouzal est en aveux. Ce Syrien vit en Belgique depuis plusieurs années dans des conditions très précaires. Il ne parle que quelques mots de français, est au chômage et doit aider sa mère qui a un cancer. Dans la communauté syrienne de Bruxelles, active dans le secteur du commerce de vêtements de seconde main, il a rencontré un compatriote qui lui a demandé de l’aider à faire rentrer son épouse en Belgique. Cet ingénieur lui a fait croire que son épouse était en danger de mort à Alep.

Kouzal s’est alors rendu en Grèce, à Rhodes, avec des faux papiers pour aller chercher l’épouse de l’ingénieur.

Le passeur amateur a accumulé les maladresses. Il a oublié son sac dans l’avion, ce qui l’a obligé à passer une deuxième fois les contrôles. Les faux papiers de la dame étaient tellement grossiers qu’ils n’ont pas résisté longtemps à l’inspection de la police. Alors qu’ils avaient fait semblant de ne pas se connaître pendant le voyage, elle a rapidement dit aux policiers que c’était Kouzal qui lui avait fourni les faux documents et le billet d’avion.

Le mari avait menti à Kouzal. En réalité, elle ne venait pas d’Alep mais du Sénégal où le couple vivait en sécurité depuis plusieurs années. Son mari était passé clandestinement en Belgique via l’Espagne afin de profiter de la guerre en Syrie pour y obtenir le statut de réfugié en Europe. Une fois en Belgique, il avait décidé de faire venir sa femme via la Turquie. Elle avait effectué la traversée entre la Turquie et Rhodes en canot pneumatique. Vu les circonstances, le substitut Samin ne s’est pas opposé à un sursis.

L’avocat de Kouzal a expliqué qu’il avait été abusé par le mari et avait cédé à sa demande car il croyait que son épouse était en danger à Alep. Il avait accepté aussi pour les 1.000 euros promis car il avait besoin d’argent pour soigner sa mère atteinte d’un cancer. Libéré par la Chambre des mises en accusation, Kouzal a respecté scrupuleusement les conditions qui lui ont été imposées. Aussi, l’avocat a demandé une mesure de faveur. Jugement le 27 mars.