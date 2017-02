Braquage raté à Gilly: les 3 individus repartent bredouilles

Les gaillards ont pénétré dans le supermarché. L’un d’eux avait une arme de poing.

Leur but ? Le contenu du tiroir-caisse. Mais avant qu’ils n’y parviennent, un client a courageusement tenté de s’interposer et de désarmer l’auteur. Mais il a reçu en coup de crosse. Les trois complices ont ensuite tenté de forcer le tiroir-caisse. Cela s’est avéré plus dur que prévu car ils n’y sont pas parvenus.

Ils ont enfin pris la fuite, bredouilles.