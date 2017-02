Avis de tempête sur Charleroi: la Ville recommande la plus grande prudence

On peut y lire : suite à l’annonce de vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/heure dans la journée de ce lundi 27 février et jusque tard dans la soirée (vers 1h00 du matin), la Ville de Charleroi recommande la plus grande prudence à tous les citoyens : par mesure de précaution et pour des raisons de sécurité, l’accès aux parcs et cimetières situés sur le territoire de Charleroi est fortement déconseillé. Les citoyens sont invités à appeler le 112 pour signaler tout encombrement sur la voie publique